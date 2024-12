Debatte über Taurus-Lieferungen im Bundestag

Berlin: Auf Antrag der FDP wird im Bundestag heute über mögliche Lieferungen von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine debattiert. Wie es in dem Antrag heißt, versetzt der Taurus die von Russland angegriffene Ukraine in die Lage, Angriffe auf militärische Ziele weit hinter den Frontlinien durchzuführen. Bundeskanzler Scholz lehnt die Lieferung dieser Marschflugkörper an Kiew ab, da er befürchtet, Deutschland könne so in den Krieg hineingezogen werden.

