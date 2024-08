DAX-Konzerne stoßen deutlicher weniger CO2 aus

Stuttgart: Die 40 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich weniger CO2 ausgestoßen. Das geht aus einer Studie der Beratungsfirma EY hervor, die sich dafür die Nachhaltigkeitsberichte aller im DAX vertretenen Konzerne angesehen hat. Der Analyse zufolge sanken die Emissionen der Unternehmen um knapp 30 Millionen Tonnen. Das sei in etwa so viel, wie 17 Millionen Pkw pro Jahr im Durchschnitt in die Luft abgeben, hieß es. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Treibhausgase damit um 14 Prozent. Den größten Rückgang verzeichneten der Chiphersteller Infineon und der Münchner Versicherer Allianz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 17:00 Uhr