Dax klettert erstmals über die Marke von 20.000 Punkten

Frankfurt: Der deutsche Aktienindex Dax ist erstmals über den Wert von 20.000 Punkten gestiegen. Am Vormittag erreichte er kurzzeitig die Marke 20.038, dann fiel er wieder leicht zurück. Der Dax umfasst die Aktienkurse der 40 größten deutschen Unternehmen an der Börse. Viele von ihnen haben zuletzt wirtschaftliche Probleme gemeldet - etwa der VW-Konzern. Andererseits machen die wichtigsten Dax-Unternehmen wie SAP, Siemens und die Deutsche Telekom ihre Geschäfte überwiegend im Ausland. Die aktuellen Wirtschaftsprobleme in Deutschland schlagen bei ihnen deshalb nicht voll durch. Zudem versuchen große Fondsmanager gegen Jahresende häufig, die Kurse durch Käufe nach oben zu treiben. Das führt zur sogenannten Jahresend-Rallye an den Börsen. Außerdem machen sinkende Zinsen die Anlage von Geld in festverzinslichen Wertpapieren unattraktiver.

