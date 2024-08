Dax erreicht neues Rekordhoch, Inflation schwächt sich ab

Frankfurt am Main: Der Deutsche Aktien-Index ist am Vormittag auf ein Rekordhoch geklettert. Der Leitindex stieg zeitweise über die Marke von 18.900 Punkten und übertraf damit den alten Höchstwert von Mitte Mai. Börsenexperten begründen das Hoch mit der Aussicht auf sinkende Zinsen. Es wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank die Leitzinsen in den kommenden Monaten senken könnten. - Derweil ist die Inflationsrate in Bayern im August auf 2,1 Prozent zurückgegangen. Nach Angaben des Landesamts für Statistik sind Lebensmittel nur 1,6 Prozent teurer als vor einem Jahr; Strom, Tanken und Möbel wurden deutlich billiger. Aber für Restaurantbesuche mussten die Menschen im Freistaat im Schnitt sechs Prozent mehr bezahlen als vor einem Jahr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2024 12:15 Uhr