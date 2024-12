Datenkabel zwischen Finnland und Schweden ist beschädigt worden

Helsinki: Nach der Beschädigung eines Datenkabels zwischen Finnland und Schweden vermutet die finnische Polizei Sabotage als Ursache. Nach Angaben der schwedischen Regierung hat die Polizei entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Das Kabel wurde laut schwedischem Rundfunk an zwei Stellen beschädigt, dieses Mal an Land und nicht wie bei dem Fall vor zwei Wochen unter Wasser. Mehrere Tausend Internet-Nutzer hatten Probleme mit ihrer Internetverbindung. Auch bei der Beschädigung der zwei Kabel in der Ostsee wird Sabotage nicht ausgeschlossen. Der Verdacht richtet sich gegen einen chinesischen Frachter, der zum Zeitpunkt der Beschädigungen in der Region unterwegs war.

