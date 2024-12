Datenkabel in Finnland wurde bei Bauarbeiten beschädigt - keine Sabotage

Helsinki: Die Beschädigung von weiteren Datenkabeln in Skandinavien ist offenkundig kein Sabotageakt. Die finnische Telekommunikationsbehörde hat mitgeteilt, die Glasfaser-Leitungen nach Schweden seien gestern bei Bauarbeiten an zwei Stellen durchtrennt worden. Die schwedische Regierung hatte Sabotage als Ursache vermutet, die finnische Polizei war allerdings von Anfang an skeptisch. Vor zwei Wochen waren in der Ostsee zwei Kabel gekappt worden. Hier ist der Sabotageverdacht noch nicht ausgeräumt. - Das Thema kam auch in Brüssel zur Sprache, wo die NATO-Außenminister beraten. Generalsekretär Rutte erklärte, der Schutz von Datenkabeln beschäftige das Bündnis. Nach Ruttes Worten haben sich im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Fälle von Sabotage, Energie-Erpressung und Cyberangriffen gehäuft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 15:00 Uhr