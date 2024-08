Das Wetter: Zunächst sonnig, später lokale Gewitter

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, später örtliche, teils heftige Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Ober- und Mittelfranken vor lokalen Unwettern. Die Temperaturen liegen zwischen 30 und 34, im fränkischen Flachland örtlich bei 35 Grad. In der Nacht zunehmend klar oder leicht bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 20 und 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen und in den kommenden Tagen erst sonnig, später Gewitterneigung. Tageshöchstwerte 26 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 16:00 Uhr