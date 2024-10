Das Wetter: Wolken, Sonne, später auch Schauer, bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen ist es überwiegend bewölkt, anderswo kommt auch mal länger die Sonne durch. Dazu ist es anfangs trocken, später kann es gelegentlich regnen, besonders an den westlichen Alpen. Höchstwerte 14 bis 18 Grad. Auch in der Nacht zeitweise Regen, Tiefstwerte um 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und auch am Donnerstag und Freitag ist es meist stark bewölkt mit vereinzeltem Regen. Tiefstwerte bis 4, Höchstwerte bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 06:00 Uhr