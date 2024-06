Das Wetter: Wolken mit sonnigen Abschnitten, einzelne Schauer

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend ist es in Teilen Nordbayerns meist bewölkt, sonst auch sonnige Abschnitte. Einzelne Schauer und örtliche Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 25 Grad. In der Nacht erst noch ein paar Schauer, später meist trocken bei Tiefstwerten bis 9 Grad. Bis Samstag gibt es Sonne und Wolken, im Süden Bayerns mehr Wolken, auch ein paar Schauer oder Gewitter sind möglich. Die Temperaturen ändern sich kaum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 15:00 Uhr