Das Wetter: Wechselhaft und vereinzelt Regen bei maximal 14 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und vereinzelt Regen bei maximal 14 bis 20 Grad. In der kommenden Nacht im Norden meist klar, sonst weiterhin bewölkt und besonders im Süden Regen. Temperaturen dann um 8 Grad. Morgen in Nordbayern überwiegend freundlich, im Süden bewölkt und vom Alpenrand bis Niederbayern gelegentlich Regen. Donnerstag und Freitag nach teils zähem Nebel oft freundlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2024 11:00 Uhr