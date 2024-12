Das Wetter: Wechselhaft - mit Sonne, Regen und Schnee, bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Südosten erst noch freundlich. Sonst überwiegend bewölkt und von Nordwesten her aufkommender Schneefall oder Regen. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen, an Heiligabend, fällt vor allem im Süden noch Schnee. An den Feiertagen bleibt es teils bewölkt, teils sonnig und vielerorts trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen minus einem und sechs Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2024 07:00 Uhr