Das Wetter: Wechselhaft, im Süden Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt. Schauer oder Gewitter vor allem im Süden und im Mittelgebirgsraum. Höchstwerte 16 bis 20 Grad. In der Nacht erst klar, dann neue Wolken. Tiefsttemperaturen 11 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen oft bewölkt mit Regen, nur von den Alpen bis Niederbayern anfangs sonnige Abschnitte. Am Samstag regnerisch, am Sonntag teils sonnig, teils bewölkt und meist trocken. Tagsüber maximal 16 bis 23 Grad. In den Nächten Tiefstwerte 14 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 15:00 Uhr