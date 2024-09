Das Wetter: Wechselhaft bei 23 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils länger sonnig - vor allem im Osten. Später vereinzelt Schauer und Gewitter bei 23 bis 30 Grad. In der Nacht klingt der Regen ab bei Tiefstwerten um 16 Grad. Morgen nach Auflösung von Nebelfeldern sonnig, zum Abend hin im Allgäu einzelne Schauer oder Gewitter. Am Freitag im Südwesten Bayerns überwiegend bewölkt mit einzelnen Schauern oder Gewittern, sonst freundlich. Am Samstag überwiegend sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2024 06:00 Uhr