Das Wetter: Vielerorts trüb, Höchstwerte 4 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: In vielen Niederungen zäher Hochnebel. In den Hochlagen der Mittelgebirge und in den Alpen dagegen meist sonnig. Höchstwerte 4 bis 17 Grad. In der Nacht in den Niederungen zunehmend neblig, Temperaturrückgang auf 7 bis 1 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen teils zäher Nebel und viel Sonne in den Bergen. Tageshöchstwerte zwischen 6 und 15 Grad, Tiefsttemperaturen in den Nächten 7 bis 0 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 15:00 Uhr