Das Wetter: Vielerorts bewölkt, Höchstwerte 22 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt, an den Alpen und im Osten auch sonnig. Später an den Alpen und im Bayerischen Wald Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 22 bis 26 Grad. In der Nacht von den Alpen bis zum Bayerischen Wald vereinzelt Schauer oder Gewitter, Tiefstwerte 17 bis 13 Grad. Morgen teils länger sonnig, teils bewölkt; besonders im Süden Schauer oder Gewitter. Ab Donnerstag viel Sonne. Höchstwerte 20 bis 26, am Freitag bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 15:00 Uhr