Das Wetter: Vielerorts bewölkt, an den Alpen sonnig; Höchstwerte 5 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen und am Alpenrand sonnig, sonst bewölkt und vereinzelt Sprühregen. Höchstwerte 5 bis 9 Grad. In der Nacht um 1 Grad. Morgen teils bewölkt, teils freundlich, in höheren Lagen viel Sonne. Am Sonntag im Süden freundlich, im Norden bewölkt. Später von Nordwesten her Regen. Am Montag bewölkt und zeitweise Regen. In den Nächten teils Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 11:00 Uhr