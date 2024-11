Das Wetter: Vereinzelt Regen, Schnee und Graupel bei maximal 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei sehr lebhaftem Wind. Vereinzelt Regen-, Schnee- oder Graupelschauer, besonders in der Nähe der Mittelgebirge. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. In der Nacht Abkühlung auf bis zu -1 Grad. Morgen und am Freitag unbeständig mit Sonne, Wolken und gelegentlich Schnee. Am Samstag meist trocken und besonders im Süden länger Sonne. Nach wie vor windig bei Höchstwerten zwischen -3 und +3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2024 12:00 Uhr