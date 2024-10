Das Wetter: Trüb und vor allem im Süden Regen, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist ist es stark bewölkt und es fällt viel Regen, besonders an den Alpen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 14 Grad. Morgen zeigt sich in Unterfranken etwas Sonne, sonst ist es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt - und in Süd- und Ostbayern fällt vereinzelt Regen. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag und Montag ist es weitgehend trocken und zeitweise sonnig. Die Höchstwerte: zunächst 10 bis 17, am Montag zwischen 16 und 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 06:00 Uhr