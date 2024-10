Das Wetter: Trüb und meist regnerisch, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Es bleibt bewölkt, teils mit Regen, vor allem an den Alpen. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 14 Grad. In der Nacht lässt der Regen nach, Tiefstwerte um 7 Grad, Die Aussichten bis Montag: Morgen in Unterfranken freundlich, sonst überwiegend bewölkt; im Süden und Osten auch Regen. Am Sonntag und Montag teils mehr Sonne und trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 9 und 17 Grad, am Montag zwischen 17 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 11:00 Uhr