Das Wetter: Trüb und gebietsweise etwas Regen, Höchstwerte 1 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb und gebietsweise etwas Regen, in höheren Lagen Schneeregen. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. In der Nacht in höheren Lagen auch Schnee. Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen und am Freitag in den Alpen häufig sonnig, sonst weiterhin meist bewölkt oder trüb. Am Samstag mitunter länger neblig-trüb, sonst sonnig. Höchstwerte 2 bis 11, in den Nächten plus 5 bis minus 4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2024 10:45 Uhr