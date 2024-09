Das Wetter: Trüb mit Regenfällen

Das Wetter in Bayern: Trüb und windig bei teils länger anhaltenden Regenfällen. Höchsttemperaturen zwischen 7 und 17 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor Überflutungen und möglichen Erdrutschen am östlichen Alpenrand, im angrenzenden Vorland und im Bayerwald. Nachts in Nordbayern nur noch vereinzelte Schauer, im Süden weiterhin regnerisch; Tiefstwerte um 10 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern. Am Mittwoch und Donnerstag weitgehend trocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 12:00 Uhr