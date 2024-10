Das Wetter: teils zäher Nebel, teils sonnig bei 13 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag gebietsweise zäher Nebel und Hochnebel, ansonsten sonnig bei 13 bis 23 Grad. Am Nachmittag im Südwesten auch dichtere Wolken. Der Wind frischt auf. In der Nacht meist trocken, örtlich wieder Nebel bei Tiefstwerten um 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen nach örtlich zähem Nebel überwiegend sonnig bei 14 bis 24 Grad. Auch Freitag freundlich mit Sonne und Wolken. Am Samstag überwiegend bewölkt und örtlich Regen, vor allem an den Alpen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2024 09:45 Uhr