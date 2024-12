Das Wetter: Teils trüb, teils sonnig bei maximal -3 bis +7 Grad

Das Wetter in Bayern: In manchen Niederungen weiterhin trüb durch Nebel oder Hochnebel, sonst freundlich. An den Alpen und in den Mittelgebirgen gibt es viel Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen -3 und +7 Grad. Die Tiefstwerte der Nacht um -4 Grad. Morgen wird es ähnlich wie heute. Donnerstag und Freitag dann wechselhaft mit Regen- und Schneefällen bei oft lebhaftem Wind. Es wird vorübergehend etwas milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 12:00 Uhr