Das Wetter: Teils sonnig, teils unbeständig; Höchstwerte 23 bis 33 Grad

Das Wetter in Bayern: in Franken Sonne und Wolken, gebietsweise teils gewittriger Regen. Im übrigen Bayern noch meist sonnig mit nur ganz vereinzelten, zum Teil kräftigen Gewittern. 23 bis 33 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, mit zum Teil gewittrigen Regenfällen. Tiefstwerte 20 bis 15 Grad. Die Aussichten: Morgen anfangs in Südbayern noch Regen, sonst von Norden her allmählich freundlicher. Montag und Dienstag in ganz Bayern viel Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 15:00 Uhr