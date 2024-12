Das Wetter: Teils sonnig, teils trüb; höchstens -2 bis +9 Grad

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend ist es in den höheren Lagen sonnig. Sonst bleibt es meist trüb durch Nebel oder Hochnebel, nur vereinzelt kommt die Sonne raus bei Höchstwerten zwischen -2 bis +9 Grad. Die Nacht wird an den Alpen klar, sonst trüb mit Tiefstwerten von -1 bis -9 Grad. Bis Mittwoch ähnlich - in höheren Lagen sonnig, sonst trüb. An Neujahr kann es im Norden etwas regnen. Es wird milder mit 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 15:00 Uhr