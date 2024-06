Das Wetter: teils Regen und Gewitter, morgen bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden wechselnd bewölkt. Gebietsweise teils ergiebiger Regen, örtlich mit Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen von Schwaben. In der Nacht im Süden weitere Regenfälle. Temperaturrückgang auf 14 bis 9 Grad. Morgen in Südbayern regnerisch, im Norden Sonne und Wolken. Dienstag und Mittwoch wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, nur vereinzelt Schauer. Maximal 15 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 18:00 Uhr