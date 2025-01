Das Wetter: Teils Regen, Höchstwerte 1 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute Regen vor allem im Südosten Bayerns, später von Westen her trocken und ab und zu Auflockerungen. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. Morgen und am Samstag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, vor allem im Süden länger sonnig und an den Alpen föhnig; in Unterfranken etwas Regen möglich. Am Sonntag im Südosten meist trocken und zeitweise freundlich, sonst bewölkt und gebietsweise Regen. Am Samstag vorübergehend milder bei 7 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2025 12:00 Uhr