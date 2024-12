Das Wetter: Teils neblig, teils sonnig

Das Wetter in Bayern: In manchen Niederungen auch am Nachmittag zäher Nebel oder Hochnebel, sonst freundlich. Viel Sonne im höheren Bergland und in den Alpen. Je nach Sonnenscheindauer Temperaturanstieg auf -1 bis +7 Grad. Morgen nach Auflösung örtlicher Nebelfelder wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten; später im westlichen Franken Regen. Dienstag und Mittwoch oft bewölkt und besonders am Dienstag zeitweise Regen bei 2 bis 11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2024 12:30 Uhr