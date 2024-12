Das Wetter: Teils freundlich, teils Regen; bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Der Nachmittag ist wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten besonders im südlichen Bayern. In Teilen Nord- und Ostbayerns fällt zeitweise Regen, im höheren Bergland auch Schnee. Frischer Wind. Die Temperaturen erreichen 3 bis 6 Grad. Die Nacht ist bewölkt mit teils länger anhaltenden Schnee- und Regenfällen, dabei bleibt es windig. Morgen, am Montag und über Heiligabend oft regnerisch. Morgen Schnee bis in tiefere Lagen. 1 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 12:30 Uhr