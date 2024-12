Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen; Höchstens 3 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es wechselnd bewölkt, mit freundlichen Abschnitten besonders im Süden Bayerns, in Nord- und Ostbayern kann es auch mal regnen, im höheren Bergland schneien. Der Wind weht lebhaft. Die Höchstwerte liegen zwischen einem und sieben Grad. In der Nacht kann es weitere Schnee- und Regenfälle geben. Tiefstwerte um drei Grad. Morgen, Montag und an Heiligabend ist es meist bewölkt mit Regen und Schneefällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 06:00 Uhr