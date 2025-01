Das Wetter: Sonne, Wolken und örtlich Schneefall, bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Im nördlichen Franken scheint heute immer wieder mal die Sonne. Sonst ist es bewölkt, von Ostbayern her zieht Schnee auf, später wird es dann wieder freundlicher. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 5 und plus 2 Grad. Kommende Nacht ist es frostig, bei Tiefstwerten bis minus 15 Grad. Morgen und am Dienstag meist sonnig und trocken, am Mittwoch mehr Wolken, vereinzelt Schnee oder Regen. Es bleibt kalt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 06:00 Uhr