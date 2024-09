Das Wetter: Sonne, Wolken und einzelne Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Von Westen und aus den Alpen kommen einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 24 bis 30 Grad. In der Nacht erst noch örtlich Schauer und Gewitter, später wird es klar; gegen Morgen gebietsweise Nebel mit Tiefstwerten um 16 Grad. Morgen wird es ähnlich, am Freitag mehr Wolken und einzelne Schauer oder Gewitter. Am Samstag sonnig, die Temperaturen ändern sich kaum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2024 12:00 Uhr