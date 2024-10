Das Wetter: Sonne, Wolken, örtlich Schauer, bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und Abend im Osten und Südosten noch freundlich, sonst von Westen her Wolken und Regen. Höchstwerte zwischen 17 und 24 Grad. Kommende Nacht erst verbreitet Regen, später auch klar, Tiefstwerte zwischen 12 und 6 Grad. Morgen vor allem im Süden freundlich, in Teilen Unterfrankens regnerisch. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag und Freitag viele Wolken und Schauer, dabei recht windig und deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 15:00 Uhr