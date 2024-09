Das Wetter: Sonne und Wolken, später im Osten Regen;

Das Wetter in Bayern: Zunächst Sonne und Wolken und nur im äußersten Südosten zeitweise Regen. Am Nachmittag und Abend im östlichen Bayern zunehmend regnerisch. Lebhafter Wind. Höchstwerte zwischen 10 und 19 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Stark- und Dauerregen am östlichen Alpenrand. Am Dienstag wechselnd bewölkt mit Schauern. Am Mittwoch freundlicher und meist trocken. Tageshöchsttemperaturen morgen 8 bis 18, in den folgenden Tagen 12 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 10:00 Uhr