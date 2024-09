Das Wetter: Sonne und Wolken, im Westen Schauer; maximal 19 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bleibt es im Osten überwiegend sonnig, im Westen teils freundlich, teils bewölkt. Es kommen immer mehr Wolken, später sind Schauer- und Gewitter möglich. Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht Regen bei Tiefsttemperaturen um 11 Grad. Bis Donnerstag bleibt es teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und lebhaftem Wind. Es wird etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2024 12:00 Uhr