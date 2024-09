Das Wetter: Sonne und Wolken, im Westen Schauer; 20 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bleibt es an den oberbayerischen Alpen und im Osten meist sonnig, im Westen teils freundlich, teils bewölkt - allmählich kommen Schauer- oder Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad. In der Nacht immer wieder länger Regenfälle bei Werten zwischen 13 und 8 Grad. Morgen und übermorgen bleibt es teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und lebhaftem Wind. Der Donnerstag wird regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2024 15:00 Uhr