Das Wetter: Sonne und Wolken, im Süden örtlich Schauer und heftige Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Sonne und Wolken bei 20 bis 26 Grad. Im Süden gibt es vereinzelt Schauer. Der Deutsche Wetterdienst warnt außerdem vor schwerem Gewitter im Alpenvorland bis nach München. Die Nacht wird teils klar, teils bewölkt; vor allem im Süden mit einzelnen Schauern und Gewittern, Tiefstwerte bis 8 Grad. Morgen und übermorgen in Nordbayern mehr Sonne als Wolken und trocken, im Süden unbeständig mit teils kräftigen Schauern und Gewittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 16:00 Uhr