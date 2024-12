Das Wetter: Schnee oder Regen möglich, maximal 1 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt und windig. Zunächst regnet oder schneit es nur ganz vereinzelt, später besonders in Nordbayern mehr Niederschlag. Höchstwerte zwischen 1 und 6 Grad. In der Nacht weiterhin unbeständig, Temperaturrückgang auf Werte um 2 Grad. Morgen weiterhin bewölkt und windig, vor allem an den Alpen mit Schneeregen oder Regen. Dienstag und Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt, und meist trocken. Bei 6 bis 12 Grad wird es milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 14:00 Uhr