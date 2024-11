Das Wetter: Oft bewölkt und zeitweise Regen, Höchstwerte 3 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen freundliche Abschnitte, sonst meist trüb und teils regnerisch. In den Mittelgebirgen oberhalb von 600 bis 800 Metern fällt Schnee. Sehr windig. Höchstwerte 3 bis 11 Grad. In der Nacht 6 bis 1 Grad. Morgen meist bewölkt mit zeitweise Regen bei bis zu 11 Grad. Von Mittwoch an deutlich kälter mit einzelnen Regen-, Graupel- und Schneeschauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 15:00 Uhr