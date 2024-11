Das Wetter: Oft bewölkt und teils länger anhaltend Regen, Höchstwerte 3 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen und ganz im Norden freundliche Abschnitte und weitgehend trocken, ansonsten oft trüb und regnerisch. In den Mittelgebirgen oberhalb von 600-800 Metern Schnee. Sehr windig, bei 3 bis 9 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen meist bewölkt teils Regen. Von Mittwoch an bewölkt mit sonnigen Abschnitten, zwischendurch Regen-, Graupel- und Schneeschauer. Höchstwerte morgen 6 bis 11, ab Mittwoch nur noch -2 bis +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 12:00 Uhr