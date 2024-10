Das Wetter: Oft bewölkt und gebietsweise Regen bei maximal 10 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung von Nebelfeldern von Westen her zunehmend bewölkt. Ab Mittag gebietsweise Regen. Höchsttemperaturen zwischen 10 und 18 Grad. In der kommenden Nacht an den Alpen noch einzelne Schauer und zum Morgen hin Nebel bei Werten um 8 Grad. Morgen dann teils freundlich, teils bewölkt und weitgehend trocken. Mittwoch und Donnerstag überwiegend sonnig. Tageshöchstwerte 12 bis 20, in Alpennähe ab Mittwoch bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2024 06:00 Uhr