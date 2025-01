Das Wetter: Örtlich neblig, im Süden auch sonnig, bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: An der Donau noch örtlich Nebel, sonst wechselnd bewölkt, im Süden viel Sonnenschein bei 0 bis 12 Grad. In der Nacht teils klar, im Norden nach Mitternacht gebietsweise Regen, im Bergland Schnee. Tiefstwerte zwischen +3 und -5 Grad. Morgen meist bewölkt und windig mit Regen- und Schneefällen. Am Freitag und Samstag wechselnd bewölkt, mit sonnigen Abschnitten vor allem im Süden und vereinzelt Schnee. Morgen 2 bis 9 Grad, ab Freitag wieder deutlich kälter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2025 14:45 Uhr