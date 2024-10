Das Wetter: Nach Nebel Sonne und Wolken, 11 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Örtlich noch trüb durch Nebel oder Hochnebel. Sonst Auflockerungen mit teils längerem Sonnenschein. Höchstwerte 11 bis 20 Grad. In der Nacht teils klar oder nur leicht bewölkt, teils zunehmend neblig. Bis zum frühen Morgen kühlt es auf 10 bis 5 Grad ab. Morgen und in den folgenden Tagen weiterhin teils neblig-trüb, teils freundlich mit besonders viel Sonne in den Alpen. Höchstwerte bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 15:00 Uhr