Das Wetter: nach Nebel mehr Sonne, bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils zäher Nebel oder Hochnebel, ansonsten überwiegend freundlich, vor allem in den höheren Lagen Südbayerns recht sonnig. Höchstwerte 15 bis 22 Grad. In der Nacht zunehmend neblig bei Tiefstwerten um 9 Grad. Die weiteren Aussichten bis Mittwoch: Morgen abseits des zähen Nebels überwiegend sonnig, bis 22 Grad. Am Dienstag und Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt und gebietsweise Schauer bei Werten zwischen 12 und 19 Grad.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 20.10.2024 05:00 Uhr