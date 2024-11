Das Wetter: morgen teils lange neblig, sonst sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Abend ist es örtlich klar, andernorts trüb durch Hochnebel. Die Nacht wird in den Niederungen neblig-trüb, in den Alpen und höheren Lagen der Mittelgebirge klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen +4 und -2 Grad. Morgen hält sich in den Niederungen länger, teilweise auch den ganzen Tag über Nebel oder Hochnebel. Ansonsten wird es sonnig. Am Montag ist es oft bewölkt und trüb, in den Alpen und im Bayerischen Wald länger sonnig. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 4 und 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2024 17:00 Uhr