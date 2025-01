Das Wetter: meist sonnig bei Werten um den Gefrierpunkt

Das Wetter in Bayern: Es ist meist sonnig, erst am Abend ziehen im Norden Wolken auf, die Höchstwerte liegen um 0 Grad. Kommende Nacht ist es zunehmend bewölkt, gebietweise fällt etwas Schnee oder gefrierender Regen bei Tiefstwerten zwischen minus 2 und minus 11 Grad. Morgen meist bewölkt mit etwas Schnee oder Regen, am Donnerstag und Freitag weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 1 bis plus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 10:00 Uhr