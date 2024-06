Das Wetter: meist freundlich mit örtlichen Gewittern

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt. Zunächst in Unterfranken vereinzelt Regen, später kann es besonders im Westen Schauer und Gewitter geben. An den Alpen sind auch kräftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen möglich. Höchstwerte 23 bis 29 Grad. In der Nacht klingt der Regen ab und es wird zeitweise klar. Morgen ebenfalls freundlich, bewölkt oder gewittrig. Höchstwerte 21 bis 29 Grad. Am Wochenende etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2024 12:00 Uhr