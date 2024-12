Das Wetter: Meist bewölkt, vereinzelt Regen oder Schnee; Höchstwerte 1 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen etwas Schnee, sonst nur einzelne Regen- oder Schneeschauer, später von Norden her kurze sonnige Abschnitte. Höchstwerte 1 bis 6 Grad. In der Nacht im Südosten noch einzelne Regen- oder Schneeschauer, zum Morgen hin in Franken vereinzelt Schnee oder Regen. Tiefstwerte um 0 Grad. Morgen südlich der Donau meist trocken, sonst bewölkt und vereinzelt Regen. Am Sonntag und Montag an den Alpen teils länger anhaltend Regen, ab der Nacht zu Montag teilweise auch Schnee.

