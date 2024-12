Das Wetter: Meist bewölkt und zeitweise Regen bei maximal 7 bis 13 Grad.

Das Wetter in Bayern: Im Südosten anfangs noch sonnig, ansonsten bewölkt und von Nordwesten her zeitweise Regen. Höchstwerte zwischen 7 und 13 Grad. In der kommenden Nacht zunächst vielerorts Regen, an den Alpen teils in Schnee übergehend bei Werten um zwei Grad. Morgen an den Alpen zeitweise Schnee, sonst teils sonnig, vereinzelt Regen- oder Schneeregenschauer. Am Samstag weiter gebietsweise Regen, nur südlich der Donau trocken bei Werten zwischen 1 und 8 Grad.

