Das Wetter: Meist bewölkt, im Süden Regen; Höchstwerte 13 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: In Unterfranken am Abend teils freundlich, sonst meist bewölkt, vom Alpenrand bis nach Niederbayern teils länger Regen, der in der Nacht im Süden allmählich abklingt. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Am mittleren und östlichen Alpenrand sowie im Landkreis Passau wird weiterhin vor schwerem Gewitter, zum Teil mit heftigem Starkregen und Hagel gewarnt; In Teilen des südlichen Allgäus vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen. Ab morgen soll es freundlicher werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 17:00 Uhr